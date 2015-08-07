Порошенко ветував Закон "Про органи внутрішніх справ"

Президент України Петро Порошенко застосував право вето до Закону "Про органи внутрішніх справ", прийнятий Верховною Радою 2 липня 2015 року. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується в повідомленні, таке рішення Порошенко прийняв за результатами наради за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Частина питань, вирішенню яких має сприяти даний документ відноситься до компетенції Уряду, а інша - вже врегульовано іншими нормативно-правовими актами, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, законом визначалося, що до системи органів внутрішніх справ входять: Міністерство внутрішніх справ України; Національна гвардія України; центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України (Національна поліція України; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (іміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Встановлювалося, що МВС забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері внутрішніх справ. Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, входить в систему органів внутрішніх справ, завдання і функції якого визначені Законом України "Про Національну гвардію України".

Загальна чисельність Міністерства внутрішніх справ України мала визначатися Верховною Радою України.

Серед основних завдань МВС визначалося забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ; визначення пріоритетних напрямів розвитку органів внутрішніх справ; інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сфері внутрішніх справ.

Підготовку кадрів для органів внутрішніх справ планувалося здійснювати шляхом розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у вищих навчальних закладах МВС без проведення конкурсу та укладення державного контракту.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ планувалося здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Органи внутрішніх справ формують та підтримують в актуальному стані інформаційні ресурси, що входять в єдину інформаційну систему МВС.

Крім того, встановлювалося, що з метою попередження, виявлення та припинення кримінальних, адміністративних правопорушень у професійній діяльності персоналу органів внутрішніх справ, а також усунення загроз його життю чи здоров'ю, що виникають внаслідок вчинення протиправних посягань, пов'язаних з відповідною діяльністю, у складі апарату Міністерства внутрішніх справ України діє підрозділ внутрішньої безпеки. Підрозділ внутрішньої безпеки підпорядковується безпосередньо міністру внутрішніх справ.

Згідно із законом, нагляд за додержанням вимог законів підрозділами органів внутрішніх справ, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, виконують судові рішення у кримінальних провадженнях, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян, повинен був здійснюватися органами прокуратури України.