Порошенко ветував закон, який дозволяє громадянам ловити чиновників на злочинах

Як повідомляється у картці законопроекту на сайті ВР, Порошенко повернув законопроект зі своїми зауваженнями.

Зокрема, на думку Порошенка, права, що надаються Законом громадянам «спричиняють ризики порушень Конституції і законів України, погіршення ситуації із дотриманням прав і свобод людини в державі, створюють загрози національній безпеці, чим нівелюється потенційний позитивний ефект від прийняття Закону».

На думку президента, пропонований законом підхід щодо збирання та оцінки доказів суперечить низці конституційних гарантій прав і свобод людини, встановлених кількома статтями Конституції.

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"На будь-яку фізичну чи юридичну особу як на громадського обвинувача фактично покладаються повноваження прокурора щодо підтримання обвинувачення в суді поряд із прокурором. Це є неприйнятним, оскільки Конституцією України функцію підтримання обвинувачення в суді покладено безпосередньо на прокуратуру", - підкреслюється у висновку.

«Слід дійти висновку, що положення Закону спричиняють ризики порушень прав і свобод людини, не відповідають Конституції України, базовим законодавчим актам, міжнародним зобов'язанням України у сфері боротьби із корупцією, інтересам забезпечення національної безпеки, у зв'язку з чим пропоную його відхилити. Натомість вважаю за необхідне зосередити зусилля державних органів та інститутів громадянського суспільства на забезпеченні ефективної та дієвої реалізації існуючих законодавчих норм щодо протидії і боротьби з корупцією та участі громадськості у цьому процесі», - йдеться у висновку президента.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня ВР прийняла в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами».

Ветований закон припускав після введення в дію дозвіл використовувати в суді як доказ відео- та аудіофіксацію вимагання чиновником хабара.

Також передбачалося запровадження інституту громадського обвинувачення щодо злочинів, визначених статтею 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", статтею 370 "Провокація підкупу" Кримінального кодексу України.