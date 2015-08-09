Місія ОБСЄ про підпал автомобілів: Хтось бажає, щоб ми не доповідали про події у Донецьку
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ заявляє, що не має наміру припиняти свою діяльність на сході України через підпал чотирьох автомобілів організації у Донецьку минулої ночі.
«На даному етапі Місія не планує припиняти свою діяльність», - повідомляється на офіційній сторінці ОБСЄ в Facebook.
Згідно з повідомленням, в організації припускають, що підпал автомобілів біля офісу ОБСЄ є спробою залякати спостерігачів місії з метою припинити надання доповідей про події в Донецьку.
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«Є, мабуть, ті, хто хоче, щоб ОБСЄ припинила доповідати про те, що відбувається в Донецьку. Є деякі, хто вважають, що насильницький напад на цивільне населення та їхнє майно є виправданим засобом для досягнення цієї мети», - йдеться в повідомленні.
При цьому в ОБСЄ зазначають, що відповідальність за забезпечення захисту співробітників СММ та її майна «лежить на тих, хто має контроль у Донецьку».
«ОБСЄ повідомляє про цей насильницький напад на її цивільних спостерігачів у Донецьку також об'єктивно, неупереджено та оперативно, як і про жорстокі напади, що зачіпають українське цивільне населення в Донецьку та за його межами, на інших територіях у Донецькій області та на сході України», - наголошують в організації.
В ОБСЄ також повідомляють, що на даний момент розслідування інциденту триває.
Як повідомляв УНІАН, раніше СММ ОБСЄ повідомила про те, що в Донецьку в ніч на неділю, 9 серпня, біля офісу Місії були спалені чотири автомобіля організації.