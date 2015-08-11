Апеляційний суд продовжив розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання один з потерпілих у справі журналіст Олексій Подольський вчергове почав вимагати від суду притягнути до відповідальності тих, хто чинив тиск на Пукача під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Зокрема, звертаючись до колегії суддів, він знову заявив, що не дасть продовжувати розгляд скарги, доки суд не почне вживати відповідних дій за його заявою.

“Я не дам вам продовжувати засідання. Що хочте робіть, хоч видаляйте мене з зали”, - заявив Подольський.

Читайте такожСуд продовжує розгляд скарги захисту в справі про вбивство Гонгадзе (наживо)

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.