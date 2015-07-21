Розгляд скарги на вирок Пукачу відклали на два дні

14:14, 21 липня 2015
Політика
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Колегія суддів Апеляційного суду Києва не змогла провести сьогодні засідання з розгляду скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу та оголосила перерву до 11.00 четверга, 23 липня.

Пукач: розгляд апеляції триває / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, після годинної перерви колегія суддів намагалася продовжити судове засідання, однак потерпілий журналіст Олексій Подольський знову почав безперервно вигукувати: “Шахраї - геть із залу!”.

Захисник Пукача Григорій Демиденко попросив про перерву у зв'язку зі станом свого здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

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