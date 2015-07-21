Розгляд скарги на вирок Пукачу відклали на два дні

Як передає кореспондент УНІАН, після годинної перерви колегія суддів намагалася продовжити судове засідання, однак потерпілий журналіст Олексій Подольський знову почав безперервно вигукувати: “Шахраї - геть із залу!”.

Захисник Пукача Григорій Демиденко попросив про перерву у зв'язку зі станом свого здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.