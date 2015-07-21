Розгляд скарги на вирок Пукачу відклали на два дні
Колегія суддів Апеляційного суду Києва не змогла провести сьогодні засідання з розгляду скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу та оголосила перерву до 11.00 четверга, 23 липня.
Як передає кореспондент УНІАН, після годинної перерви колегія суддів намагалася продовжити судове засідання, однак потерпілий журналіст Олексій Подольський знову почав безперервно вигукувати: “Шахраї - геть із залу!”.
Захисник Пукача Григорій Демиденко попросив про перерву у зв'язку зі станом свого здоров'я.
Читайте такожСуд відмовив у задоволенні клопотання про відвід колегії суддів у справі ПукачаГоловуючий у справі суддя Степан Гладій погодився з проханням Демиденка та оголосив перерву в судовому засіданні.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.
Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.