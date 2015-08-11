СБУ попросили перевірити причетність Вілкула до сепаратистської діяльності

Про це Денисенко написав на свій сторінці у Фесбук, додавши до допису скан свого звернення до СБУ.

«Спрямував звернення на голову СБУ Грицака - щоби служба перевірила причетність Вілкула до сепаратистської й антидержавної діяльності», - написав Денисенко.

«Судячи з його зв'язків та поведінки, Сашок очолює не вельми духовиту, підпільно-сцикливу частину московської п'ятої колони. Але такі найбільше небезпечні - стріляють підло в спину», - додав Денисенко.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Дніпропетровській області був розміщений білл-борд, на якому був зображений Олександр Вілкул разом з колишнім нардепом Олегом Царьовим і скандально відомим байкером «хірургії», особистим другом Путіна.

Як відомо, ВР раніше дала дозвіл на арешт Царьова за фактом посягання на територіальну цілісність, незалежність і державний суверенітет України. У свою чергу Залдостанов (Хірург) відомий своїми неодноразовими антиукраїнськими заявами.