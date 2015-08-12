Інтерпол затримав проросійського екс-депутата Маркова на курорті в Італії - ЗМІ

Екс-депутат був затриманий на одному з курортів країни, повідомляють джерела ZN.UA.

У грудні 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Ігоря Маркова. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство із завданням тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

У жовтні 2013 року міліція затримала Маркова за підозрою в організації побиття учасників мітингу в Одесі в 2007 році. МВС зазначає, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети націоналістів проти встановлення в місті пам'ятника Катерині II.

У лютому 2014 року Верховна Рада під керівництвом Олександра Турчинова повернула мандат Маркову, а Приморський суд Одеси звільнив його з-під варти.

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Ігор Марков обрався депутатом у одномандатному окрузі №133 (Київський район Одеси) на парламентських виборах 2012 року, після чого увійшов до складу фракції Партії регіонів.

12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд України зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати його реєстрацію як народного депутата через фальсифікації волевиявлення на його користь.

Як відомо, Ігор Марков у фракції Партії регіонів був представником "проросійського крила". Депутат критикував намір України підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом та агітував за зближення з Росією й Митним союзом. Останнім часом Марков був частим гостем російського телебачення, на якому критикував дії нинішньої української влади.