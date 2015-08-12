Затриманий в Італії скандальний екс-депутат Марков мав при собі російський паспорт - ЗМІ

Колишній народний депутат України Ігор Марков, якого затримала італійська поліція в курортному місті Сан-Ремо за міжнародним ордером про арешт, виявився також громадянином Російської Федерації.

Про це "Європейській правді" розповів співрозмовник, ознайомлений з деталями подій в Італії.

"Повідомили, що в нього був крім українського ще і російський паспорт", - стверджує джерело.

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Як відомо, Марков після зміни влади в України переховувався на території Російської федерації. У грудні 2014 року МВС оголосило в розшук Ігоря Маркова.

Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу. У жовтні 2013 міліція затримувала Маркова за підозрою в організації побиття учасників мітингу в Одесі в 2007 році.

Наразі у "Європейської правди" немає даних, чи був російський паспорт оформлений на те саме ім’я, що і український.

Марков є співзасновником так званого "Комітету з порятунку України", який минулого тижня презентував екс-прем'єр Микола Азаров у Росії.