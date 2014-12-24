МВС оголосило екс-депутата Маркова в розшук

Інформація про розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі "особа, яка переховується від суду", пише LB.ua.

Марков підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

Згідно з інформацією, екс-депутат зник з поля зору правоохоронців 4 листопада.

Як повідомлялося, в жовтні 2013 року міліція затримала Маркова за підозрою в організації побиття учасників мітингу в Одесі в 2007 році.

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МВС зазначає, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині II.

Маркова підозрюють в організації побиття учасників акції, а також безпосередньо в самому побитті громадян.