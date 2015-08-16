Помер український журналіст Сергій Воропаєв
18:05, 16 серпня 2015Політика
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16 серпня після хвороби на 41-му році життя помер український журналіст Сергій Воропаєв. Про це УНІАН повідомили колеги Воропаєва.
Сергію Воропаєву було 40 / Фото: ФБ журналіста.
Журналіст працював в інформагенції «Українські Новини», на телеканалі «Перший Національний». Потім перейшов в інформагенство УНІАН, в якому очолив корпункт у Брюсселі.
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Останнім часом співпрацював з інформагентсвом «Інтерфакс-Україна» і Національною радіокомпанією, продовжуючи працювати в Брюсселі.
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