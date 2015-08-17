Патронатну службу Національного антикорупційного бюро очолив Коваленко

Як повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник призначив начальника відділу служби забезпечення роботи директора бюро (патронатна служба).

«Створення належних умов для прийняття директором бюро ефективних державних рішень, консультування, підготовка необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів, організація та проведення заходів є моєю головною метою», - зазначив Коваленко.

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Він підкреслив, що готовий взяти безпосередню участь у побудові дійсно нового органу, який зможе буде прикладом для інших у боротьбі з корупцією.

Також у НАБУ нагадують, що до тестування на знання законодавства на дану посаду було допущено 127 кандидатів, з них на співбесіду з конкурсною комісією потрапили 79 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова НАБУ Артем Ситник заявив, що Антикорупційне бюро почне свою роботу з жовтня. Говорячи про конкурс на посади детективів, Ситник зазначив, що він проходить у 4 етапи: тестування на знання кандидатами законодавства України, яке із 2,5 тис. осіб пройшли лише близько 980 осіб; тестування на загальні здібності, яке успішно пройшли 222 кандидати; психологічне тестування.