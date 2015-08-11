Ситник обіцяє, що Національне антикорупційне бюро розпочне свою роботу з жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, на якій було презентовано звіт про перші місяці діяльності Бюро (квітень-серпень 2015 року).

"З самого початку після мого призначення я заявив про те, що ми плануємо починати роботу, тобто розслідування, у жовтні 2015 року. Ще раз наголошую, що від цієї обіцянки я не відмовляюся... 25 серпня починається тренування перших детективів, і 1 жовтня ми будемо готові стати до роботи", - сказав Ситник.

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Він також зазначив, що на сьогоднішній день до штату Бюро "зараховано 15 працівників, окрім заступників директора". "Ще по трьох кандидатах триває спеціальна перевірка. По 7 посадам оголошено повторний конкурс", - сказав директор і додав, що повторний конкурс стосується таких посад, як, зокрема, керівник оперативно-технічного управління.

Говорячи про конкурс на посади детективів, Ситник зазначив, що він проходить у 4 етапи: тестування на знання кандидатами законодавства України, яке із 2,5 тис. осіб пройшли лише близько 980 осіб; тестування на загальні здібності, яке успішно пройшли 222 кандидати; психологічне тестування, яке було завершене напередодні.

Із 13 серпня, зазначив Ситник, починаються співбесіди для визначення переможців.

Він також нагадав, що 7 серпня склали присягу перші особи з Управління спецоперацій НАБУ. "На ці посади призначено людей, які не лише мають достатню фізичну підготовку, але й мають навички розбудови таких спеціальних підрозділів", - відзначив Ситник.

Він також зазначив, що звіт напередодні було направлено до Верховної Ради, президенту, уряду та до Ради громадського контролю при НАБУ.

Крім того, як сказав Ситник, 2 вересня до України має прибути моніторингова місія, яка перевірить стан створення Антикорупційного бюро.

Ситник висловив побоювання, що до 1 жовтня, коли НАБУ має розпочати свою роботу, ще може не бути створена спеціальна антикорупційна прокуратура, яка має здійснювати нагляд за проведенням досудового розслідування детективами НАБУ.

“Я сподіваюся, що це питання буде найближчим часом вирішено. І 2 вересня до нас приїжджає моніторингова місія, яка буде перевіряти стан створення Бюро і виконання тих заходів, які передбачені у програмі запровадження безвізового режиму”, - сказав директор Бюро.