Регіонали Буковини вибивають посаду для свого однопартійця

Понад 20 депутатів Чернівецької обласної, міської та районних рад від Партії регіонів не дозволили представити колективу Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області нового керівника – Василя ТКАЧУКА, якого призначили на місце звільненого їхнього однопартійця Василя ДУТЧАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення нового керівника перенесли на невизначений термін.

Депутати, члени фракції Партії регіонів в облраді оприлюднили своє звернення до трудового колективу інспекції, у якому вони вважають «протиправним і необґрунтованим» звільнення з роботи свого однопартійця.

За словами депутатів, які заблокували вхід до приміщення Держекоінспекції, звільнення В.ДУТЧАКА відбулося під час його перебування на лікарняному. Вони стверджують, що регіональна екологічна інспекція під керівництвом звільненого керівника мала «одні з кращих показників роботи як у минулому році, так і в першому кварталі цього року, призначення нового керівника міністерством відбулося без погодження з керівництвом ОДА».

Начальник Державного управління охорони навколишнього середовища в Чернівецькій області Володимир СІВАК також підтвердив, що його управління «конструктивно співпрацювало з Держекоінспекцією і не мало розбіжностей у підходах до вирішення проблемних питань».

Новопризначений В.ТКАЧУК повідомив, що був у резерві на цю посаду під час створення Держекоінспекції, пройшов співбесіди, але тоді, рік назад, призначення отримав В.ДУТЧАК. Тепер, за словами В.ТКАЧУКА, він погодився на призначення, оскільки йому повідомили, що ця посада вакантна.

Однак В.ДУТЧАК, який перебуває на стаціонарному лікуванні, телефоном повідомив, що добиватиметься поновлення себе на посаді у судовому порядку.

В.ТКАЧУК до Помаранчевої революції перебував у лавах НДП, очолював Чернівецьку міську організацію НДП. Останнім часом активної участі у політичному житті краю не бере. За неофіційними даними, є членом ВО «Батьківщина», хоча за списком БЮТ до обласної ради не балотувався.

Як повідомляв УНІАН, раніше регіонали Буковини звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням «втрутитися в кадрову політику» уряду Юлії ТИМОШЕНКО, звинувачуючи його «у політичних репресіях на місцях».

Зокрема, вони вважають неправомірним дії міністра охорони навколишнього середовища Георгія ФІЛІПЧУКА, який звільнив з посади начальника Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області їх однопартійця, депутата Чернівецької міської ради В.ДУТЧАКА.

Окрім депутатів-регіоналів, за В.ДУТЧАКА заступилися майже 40 громадських екологічних організацій Буковини, які вимагають від міністра скасувати свій наказ та залишити на посаді «відомого фахівця».