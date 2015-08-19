Хуг: загострення на Донбасі не означає провалу "Мінська-2"

Мінські угоди ще можна реалізувати в повному масштабі, вважає заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг. За його словами, робота спостерігачів ускладнюється неготовністю сторін до співпраці, повідомляє "РИА Новости"

Хуг вважає, що домовленості можна втілити в життя. Але на даний момент заходи, передбачені угодою, діють мало. Для того, щоб вони заробили потрібно припинити вогонь з обох сторін.

"Припинення вогню і відведення озброєння залежать не від ОБСЄ, а від протиборчих сторін, які повинні дотримуватися правил, які вони зобов'язалися виконувати", — зазначив заступник голови СММ.

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Спостерігачі ОБСЄ можуть зупинити вогонь лише на короткий термін для вирішення гуманітарних питань.

Також Хуг зазначив, що робота спостерігачів ускладнюється неготовністю сторін до співпраці з місією. "Нас не пропускають через КПП. Нам не залишається нічого іншого, крім як відправляти наших цивільних спостерігачів назад на базу", — сказав він.

Нагадаємо, що згідно з Мінськими угодами від 12 лютого 2015 року конфліктуючі сторони зобов'язані відвести важке озброєння, забезпечити можливість помилування та амністії, провести конституційну реформу в Україні, ухвалити постійне законодавство про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.