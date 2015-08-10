Хуг: Біля офісу ОБСЄ у Луганську близько 200 людей протестували проти роботи місії

Про це в ефірі Громадського.ТБ повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. Він зазначив, що цей протест, як і подібний протест у Донецьку, був добре організований.

«На даний момент ми не збираємось зменшувати кількість спостерігачів незважаючи на те, що організовані протести, а також акти насилля, продовжуються проти нас і нашої власності. Я також хотів би звернути вашу увагу на сьогоднішній протест у Луганську, де зібралося близько 200 людей. Схожий на той, який я бачив цього четверга (6 серпня – ред.) в Донецьку», - розповів Хуг.

Він уточнив, що це був мирний протест поруч з офісом місії ОБСЄ в Луганську, який був «схожий на такий самий мирний протест у Донецьку».

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«Обидва протести були добре організовані. Ми намагалися говорити з протестувальниками, але в обох випадках з представниками місії ОБСЄ відмовились спілкуватись на пряму», - зазначив заступник голови СММ.

Хуг підкреслив, що місія немає нічого проти мирних протестів.

«Дуже важливо, аби мирні жителі мали змогу висловити своє ставлення до конфлікту, що зараз розгортається. І місія ОБСЄ готова розмовляти з такими людьми», - додав Александр Хуг.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на окупованій бойовиками частині Донецька місцеві жителі протестували проти місії ОБСЄ. У ході протесту вони використали цистерну з червоною фарбою, що символізує кров загиблих.