МЗС України назвало вироки у справі Сенцова і Кольченка незаконними

Міністерство закордонних справ України засудило вироки, винесені сьогодні українцям Сенцову та Кольченку, назвавши їх "пародією".

«Пародія на правосуддя в Росії! Ми рішуче засуджуємо незаконні вироки Сенцову і Кольченку. Свободу нашим Героям!», – написала речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

Читайте такожПорошенко прокоментував вирок Сенцову: Організатори судилища опиняться на лаві підсудних

25 серпня суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, Кольченка – до 10 років.