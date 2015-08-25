МЗС України назвало вироки у справі Сенцова і Кольченка незаконними
15:18, 25 серпня 2015Політика
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МЗС України відреагувало на рішення ростовського суду.
REUTERS
Міністерство закордонних справ України засудило вироки, винесені сьогодні українцям Сенцову та Кольченку, назвавши їх "пародією".
«Пародія на правосуддя в Росії! Ми рішуче засуджуємо незаконні вироки Сенцову і Кольченку. Свободу нашим Героям!», – написала речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.
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25 серпня суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, Кольченка – до 10 років.
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