З'їзд "Солідарності" відбудеться 28 серпня - депутат

Про це у коментарі УНІАН повідомив член Центральної ради партії, заступник голови депутатської фракції партії "БПП" Олексій Гончаренко.

"У п'ятницю, 28-го", - повідомив депутат про дату проведення з'їзду.

Він зазначив, що на з'їзді розглядатиметься питання щодо "влиття до нашої партії партії "УДАР".

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко заявляв, що спільний з'їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і Українського демократичного альянсу за реформи Віталія Кличка готується на 27 серпня. Він також повідомив, що триває об’єднавчий процес цих двох політичних сил.

"На сьогоднішній день є рішення, що ми разом йдемо на місцеві вибори, разом формуємо списки по регіонах", - підкреслив народний депутат.

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Як раніше повідомляв один з лідерів "УДАРу", у серпні на з’їзді партії "УДАР" обговорюватиметься питання спільної з партією "Солідарність" участі у місцевих виборах у жовтні та можливої ліквідації партії.

Співрозмовник агентства тоді підтвердив, що існує домовленість між лідером партії "УДАР" Віталієм Кличком та президентом України Петром Порошенком про спільну участь обох політичних сил у місцевих виборах. Він зазначив, що квоти щодо списків на місцях діляться наступним чином: 70 - для "порошенківців" та 30 - для "ударівців". Водночас у 5-6 регіонах, зокрема у Києві та Київській області, у Львівській та Полтавській областях квоти ділитимуться 50 на 50.