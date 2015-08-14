Нардеп анонсував спільний з'їзд "Солідарності" та УДАРу

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко, повідомляє прес-служба БПП.

Він також повідомив, що сьогодні триває об'єднавчий процес двох політичних сил.

Кононенко висловив надію, що політичним силам вдасться домовитися на майбутньому з'їзді із більшості питань.

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"На сьогодні день є рішення, що ми разом йдемо на місцеві вибори, разом формуємо списки по регіонах", - наголосив народний депутат.

Він також спростував повідомлення про призначення Столара на посаду керівника виборчого штабу партії "Блок Петра Порошенка" Солідарність" в місті Києві.

"Я вам можу назвати прізвище людини, яка вже затверджена, яка буде очолювати київський штаб - це Володимир Прокопів", - сказав він, додавши, що Прокопів буде очолювати штаб, який буде займатися передвиборчою програмою кандидата від партії в мери Києва.