БПП і "Народний фронт" кулуарно підписали угоду про об'єднання - ЗМІ

Кілька днів тому було підписано угоду про майбутній формат співпраці та об'єднання БПП "Солідарність" і "Народного фронту". Підписання угоди відбулося кулуарно, про його результати партії повідомляти не стали, повідомляє ЛБ.юа.

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Внаслідок угоди формат уряду повинен змінитися, а фракції у ВР об'єднатися. Після цього об'єднаються і самі партії в пропорції 75% (БПП) на 25% (НФ).

Також створена Стратегічна рада, до складу якої увійшли: Петро Порошенко, Борис Ложкін, Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Арсен Аваков та Юрій Луценко. Президент і Прем'єр мають право вето на рішення Стратегічної ради.

Раніше УНІАН повідомляв, що партії "УДАР" і БПП об'єднуються, очолить нове об'єднання Віталій Кличко. Крім того, планується, що на з'їзді буде ухвалено рішення про створення партії під назвою "Удар-Солідарність".