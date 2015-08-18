"УДАР" і БПП об'єднуються, лідером нової партії стане Кличко - ЗМІ

Про це заявили джерела в партії "Удар", передає "Українська правда".

"27 серпня буде об'єднавчий з'їзд, на якому все буде вирішено, в якому форматі буде об'єднання", - сказало джерело.

Крім того, планується, що на з'їзді буде ухвалено рішення про створення партії під назвою "Удар-Солідарність".

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За словами джерела, Кличко очолить нову партію. "Також буде змінено склад політради та президії", - додав він.

Також співрозмовник розповів виданню, що про об'єднання домовлялися Віталій Кличко і Петро Порошенко. "Є відповідний меморандум між двома лідерами партії, але подробиць поки що ми не оголошуємо", - сказав він.

Раніше перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко повідомив, що сьогодні триває об'єднавчий процес двох політичних сил - БПП та "УДАРУ". Він висловив сподівання, що політичним силам вдасться домовитися на майбутньому з'їзді із більшості питань.