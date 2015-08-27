Корбан пообіцяв сьогодні оприлюднити накази про наступ на Іловайськ

Про це в ефірі Громадського заявив колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан. На його думку, ці накази були знищені, проте, з його слів, вони є в нього.

Корбан заявив, що передасть 27 серпня, ці документи в прокуратуру.

«5 серпня був відданий наказ висуватися на Іловайськ. Більше того, там, де ведеться слідство, не можуть знайти цих наказів. Я їх приніс - це шифро-телеграми, яких немає у військовій прокуратурі. І завтра вони офіційно будуть оприлюднені на прес-конференції, безпосередньо для того, щоб ці документи були передані у військову прокуратуру для розслідування фактів, у тому числі, про знищення цих наказів. Генштаб знищив свої накази, які він давав і в справі їх немає, а тут вони є», - заявив екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА.

«Свого часу ми зберегли це все для історії, для того, щоб коли-небудь можна було дійсно розібратися в цьому всьому. І там видно які війська брали участь у цій операції, в які числа давалися накази, кому вони давалися, який їх зміст», - додав Корбан.

Як повідомляло Громадське раніше, колишній міністр оборони України Валерій Гелетей заявляв, що екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан брав участь у розробці плану операції в Іловайську, яка відбулася в кінці серпня 2014 року.