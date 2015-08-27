Порошенко виключив проведення Мінська-3

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером в рамках робочого візиту до Королівства Бельгія.

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"Хочу окремо наголосити: не існує і не буде існувати ніякого Мінська третього. У нас існує весь комплекс Мінських домовленостей... Їх треба виконувати", - сказав Петро Порошенко.