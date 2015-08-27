Юнкер обіцяє сприяти позитивному рішенню про безвізовий режим для України
Президент Єврокомісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер зробить все можливе, щоб ЄК зайняла "позитивну позицію" щодо вирішення питання про надання Україні безвізового режиму.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі після завершення зустрічі з президентом України Петром Порошенком.
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За словами Жан-Клода Юнкера, питання безвізового режиму було однією з тем переговорів.
Він підтвердив, що отримав від української сторони останню інформацію щодо виконання необхідних критеріїв. "Рішення (щодо ухвалення рішення про надання безвізового режиму) буде приймати кожна країна-член ЄС, і я особисто зроблю все, щоб позиція Комісії була позитивною", - заявив Жан-Клод Юнкер.
При цьому президент ЄК висловив впевненість, що в разі, якщо Україна виконає всі необхідні критерії, країни-члени також ухвалять позитивне рішення.
Разом з тим ще залишаються питання, які необхідно виконати, зокрема, президент ЄК назвав боротьбу з корупцією.
Крім того, він висловив впевненість, що глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з 1 січня 2016 року.
Також, за словами Жан-Клода Юнкера, президент України розповів йому про "прогрес, який вже здійснений і який буде здійснений найближчим часом". "Це значить, що ми зможемо передати два останні транші фінансування", - наголосив президент ЄК.