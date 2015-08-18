Порошенко затвердив додаткові заходи для введення безвізового режиму з ЄС

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, згідно з рішенням, Кабінет Міністрів України має невідкладно ужити додаткових заходів щодо забезпечення реалізації рекомендацій П'ятої доповіді Європейської Комісії про прогрес України з імплементації Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Зокрема, йдеться про вдосконалення механізму координації та оцінки діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Плану дій, створення з використанням сучасних інформаційних технологій системи контролю та моніторингу в режимі реального часу реалізації завдань у сфері європейської інтеграції.

Урядові також доручено розробити за участю відповідних державних органів та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення чіткого визначення підслідності органів досудового слідства.

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Кабінет Міністрів має також забезпечити схвалення концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства та затвердження плану заходів щодо її реалізації.

Доручено також підготувати за участю Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України із залученням представників Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України законодавчі пропозиції щодо посилення захисту свідків у кримінальному провадженні та внести на розгляд Парламенту в установленому порядку відповідний законопроект.

Міністерству внутрішніх справ України доручено невідкладно забезпечити завершення будівництва та належного облаштування пункту тимчасового розміщення біженців у м.Яготині (Київська область), а також пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, у с.Мартинівському (Миколаївська область).

У місячний строк МВД разом з іншими зацікавленими державними органами має організувати роботу з ефективного впровадження Концепції інтегрованого управління кордонами, зокрема поліпшення міжвідомчого співробітництва та обміну даними між правоохоронними органами, вдосконалення методології аналізу ризиків; технічних можливостей доступу до баз даних Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу в пунктах пропуску через державний кордон України.

Також МВД доручено посилити інституційну спроможність відповідних підрозділів Державної міграційної служби України щодо протидії нелегальній міграції, налагодження ефективного співробітництва з державами – членами Європейського Союзу у зазначеній сфері на міжвідомчому рівні.

Крім цього, МВД має створити віртуальний контактний аналітичний центр та базу даних про міграційні процеси для забезпечення обміну інформацією та моніторингу ситуації у сфері міграції.

Рішення РНБО містить також низку технічних доручень Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Національному банку України запропоновано подати у двотижневий строк пропозиції щодо доцільності запровадження додаткових форм державного контролю у сфері обігу електронних грошей в Україні з метою забезпечення ефективної протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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Міністерству юстиції за участю Генеральної прокуратури доручено підготувати та подати у двотижневий строк до Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради законопроект про утворення державного органу з повернення активів.

Адміністрація Державної прикордонної служби України має у місячний строк вжити заходів щодо укладення міжнародних договорів стосовно організації спільного з відповідними органами суміжних держав патрулювання державного кордону та контролю у пунктах пропуску через державний кордон.

Рішення передбачає також підготовку комплексних пропозицій щодо реформування правоохоронних органів в Україні (в тому числі проектів нормативно- правових актів України), зокрема, щодо удосконалення організації взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів, забезпечення дальшого реформування Служби безпеки України відповідно до стандартів і критеріїв держав - членів Європейського Союзу, здійснення заходів для приєднання до Шенгенської інформаційної системи.

Генеральній прокуратурі України запропоновано прискорити роботу щодо забезпечення повноцінного функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, наголошується у повідомленні.