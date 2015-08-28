Суд у справі про заборону КПУ відбудеться 18 вересня
Суд закінчив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 18 вересня 2015 року.
Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 18 вересня засідання з розгляду по суті справи про заборону Комуністичної партії України.
Про це повідомляє прес-служба суду.
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Згідно з повідомленням, 28 серпня 2015 року в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулось попереднє судове засідання у справі за позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України про припинення її діяльності. «Суд закінчив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 18 вересня 2015 року», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.
24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.
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4 лютого Окружний адмінсуд Києва завершив підготовче провадження і призначив справу за позовом Мін’юсту до КПУ до розгляду по суті.
30 березня ц.р. у прес-службі Мін'юсту повідомили, що справу за позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України (про заборону діяльності партії), розгляд якої планувався у Київському окружному адміністративному суді, знято з розгляду.
Згодом в Окружному адмінсуді Києва заявили, що зняли з розгляду справу про заборону КПУ у зв’язку з направленням її до іншого суду.