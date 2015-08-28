Суд у справі про заборону КПУ відбудеться 18 вересня

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 18 вересня засідання з розгляду по суті справи про заборону Комуністичної партії України.

Про це повідомляє прес-служба суду.

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Згідно з повідомленням, 28 серпня 2015 року в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулось попереднє судове засідання у справі за позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України про припинення її діяльності. «Суд закінчив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 18 вересня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

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4 лютого Окружний адмінсуд Києва завершив підготовче провадження і призначив справу за позовом Мін’юсту до КПУ до розгляду по суті.

30 березня ц.р. у прес-службі Мін'юсту повідомили, що справу за позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України (про заборону діяльності партії), розгляд якої планувався у Київському окружному адміністративному суді, знято з розгляду.

Згодом в Окружному адмінсуді Києва заявили, що зняли з розгляду справу про заборону КПУ у зв’язку з направленням її до іншого суду.