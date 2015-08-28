У Яценюка пояснили, чому не пішли на місцеві вибори

Про це на сайті партії повідомляєпредставник парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, коментуючи заяву прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Рішення партії "Народний фронт" не висувати своїх кандидатів на місцеві вибори продиктовано необхідністю зосередитися на проведенні важливих реформ, а не передвиборної боротьби", - йдеться в заяві.

"Ми обговорювали це рішення на Політраді партії. Арсеній Петрович сьогодні озвучив наше одноголосне рішення про те, що "Народний фронт" не висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори", - сказав Бурбак.

Він також підкреслив, що "Народний фронт" закликає всі демократичні сили як в парламенті, так і на місцевому рівні - до взаємного непоборювання.

"Для усіх демократичних сил найголовнішим принципом на виборах до місцевих рад повинно стати не допущення реваншу «регіоналів» та інших політичних сил, діяльність яких призвела до катастрофічних руйнівних наслідків в Україні", - наголосив він.

За його словами, головним завданням політсили є впровадження актуальних реформ і підвищення рівня життя кожного українця.

Бурбак також зазначив, що питання участі у місцевих виборах активно обговорювалося партійними осередками.

Читайте такожПартії Порошенка і Яценюка об'єднаються на місцевих виборах - депутат

"Ми розуміємо, що у нас є важливіші питання, а ті гідні кандидати, які представляють нашу політичну силу на місцях, будуть погоджені з нашими партнерами і представлятимуть нас в органах влади після виборів", - резюмував Максим Бурбак.