У Яценюка пояснили, чому не пішли на місцеві вибори
"Народний фронт" вирішив зосередитися на проведенні важливих реформ замість передвиборної боротьби.
Про це на сайті партії повідомляєпредставник парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, коментуючи заяву прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
"Рішення партії "Народний фронт" не висувати своїх кандидатів на місцеві вибори продиктовано необхідністю зосередитися на проведенні важливих реформ, а не передвиборної боротьби", - йдеться в заяві.
"Ми обговорювали це рішення на Політраді партії. Арсеній Петрович сьогодні озвучив наше одноголосне рішення про те, що "Народний фронт" не висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори", - сказав Бурбак.
Він також підкреслив, що "Народний фронт" закликає всі демократичні сили як в парламенті, так і на місцевому рівні - до взаємного непоборювання.
"Для усіх демократичних сил найголовнішим принципом на виборах до місцевих рад повинно стати не допущення реваншу «регіоналів» та інших політичних сил, діяльність яких призвела до катастрофічних руйнівних наслідків в Україні", - наголосив він.
За його словами, головним завданням політсили є впровадження актуальних реформ і підвищення рівня життя кожного українця.
Бурбак також зазначив, що питання участі у місцевих виборах активно обговорювалося партійними осередками.
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"Ми розуміємо, що у нас є важливіші питання, а ті гідні кандидати, які представляють нашу політичну силу на місцях, будуть погоджені з нашими партнерами і представлятимуть нас в органах влади після виборів", - резюмував Максим Бурбак.