ЗМІ: Помічники Саакашвілі побили нардепа Гончаренка - нібито намагався продавати місця в списку БПП

За словами свідків нардепа ногами побили помічники Саакашвілі.

Про це як пише 24 канал у Facebook написала журналіст Віра Запорожець.

Вчера, по свидетельствам многочисленных очевидцев, в здании областной администрации был избит народный депутат Украины А... Posted by Vera Zaporozhets on Friday, 28 August 2015

За її словами, нардепа побили, бо Гончаренко нібито торгує місцями у майбутньому списку БПП.

На моє запитання "чи правда, що вас побили помічники Саакашвілі?" Гончаренко відповів: "я не коментую цю ситуацію", — написала журналіст.

Відзначимо, що джерела УНІАН підтверджують правдивість слів Запорожець.

Водночас "Українській правді" Гончаренко одразу прямо не відповів на запитання про те, побили його чи ні. Він захотів коментувати цю інформацію лише після того, як прочитає повідомлення, яке поширила Запорожець.

Згодом депутат запевнив, що у четвер він був в Одесі, але не бачив Саакашвілі.

Гончаренко заявив, що його не били, а чутки про побиття є спробою дискредитувати команду президента.