"Опозиційний блок" підтримає президентські зміни до Конституції по децентралізації - ЗМІ
Фракція "Опозиційного блоку" на засіданні у понеділок ухвалила рішення в повному складі голосувати за зміни до Конституції в першому читанні.
Про це повідомляють джерела Української правди.
"До парламенту прийшов навіть Сергій Льовочкін, який багато місяців не з’являвся на пленарних засіданнях", - розповіли співрозмовники у фракції.
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Як відомо, об 11:00 у понеділок, 31 серпня, Верховна Рада збереться на засідання, на якому має розглянути в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації влади.
Фракції "Самопомочі" та "Радикальної партії Олега Ляшка" не підтримують цей законопроект. Остання навіть заблокувала трибуну парламенту у понеділок вранці.
Група "Народний контроль" також не буде підтримувати зміни до Конституції щодо децентралізації, повідомив Дмитро Добродомов на брифінгу.