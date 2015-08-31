"Опозиційний блок" підтримає президентські зміни до Конституції по децентралізації - ЗМІ

Про це повідомляють джерела Української правди.

"До парламенту прийшов навіть Сергій Льовочкін, який багато місяців не з’являвся на пленарних засіданнях", - розповіли співрозмовники у фракції.

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Як відомо, об 11:00 у понеділок, 31 серпня, Верховна Рада збереться на засідання, на якому має розглянути в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації влади.

Фракції "Самопомочі" та "Радикальної партії Олега Ляшка" не підтримують цей законопроект. Остання навіть заблокувала трибуну парламенту у понеділок вранці.

Група "Народний контроль" також не буде підтримувати зміни до Конституції щодо децентралізації, повідомив Дмитро Добродомов на брифінгу.