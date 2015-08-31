Тимошенко закликала депутатів не підтримувати зміни до Конституції
13:00, 31 серпня 2015Політика
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Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає депутатів не підтримувати президентський законопроект щодо змін до Конституції в частині децентралізації.
За словами Тимошенко, "це не дорога до миру і не дорога до децентралізації" / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час виступу в сесійній залі Верховної Ради під час розгляду цього питання. За словами Юлій Тимошенко, "це не дорога до миру і не дорога до децентралізації".
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"Наше сьогодні завдання - голосуванням "проти" повернути мирні переговори на правильний шлях, який дасть мир, а не ілюзію миру", - сказала Юлія Тимошенко.
Вона висловила переконання, що її фракція "вчинить правильно, проголосувавши проти".
У свою чергу лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк у своєму виступі, зокрема, зазначив, що відбувається "гвалтування Конституції" і зрада національних інтересів.
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