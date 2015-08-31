У Ляшка заявили про підготовку силового розблокування трибуни ВР

Про це повідомив народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.

«За результатами наради у Гройсмана стало відомо, що готується силове розблокування трибуни, і з-за цього пресу не допускають на балкон парламенту», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в 11.00 мало розпочатися позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

У той же час депутати від Радикальної партії заблокували трибуну ВР, протестуючи проти прийняття цього законопроекту.

Тільки що перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій оголосив, що засідання почнеться о 12.00.

Разом з тим ложу для преси у Верховній Раді вже відкрили для журналістів. Їх почали пропускати на балкон третього поверху.

Також відкритий прохід у ложі помічників народних депутатів.