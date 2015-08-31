Мусій написав заяву про вихід з "Блоку Петра Порошенка" (документ)

18:23, 31 серпня 2015
Політика
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Мусій написав заяву про вихід із фракції.

Мусий / Фото: УНИАН

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мусій виклав фотокопію відповідної заяви на ім'я голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.

У документі він повідомляє про вихід із фракції і просить його заяву розглянути на найближчому пленарному засіданні.

"Ширка" стала останньою краплею.

Posted by Олег Мусій on 31 августа 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, 5 народних депутатів із фракції "Блоку Петра Порошенка" не підтримали в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з даними офіційного сайту Верховної Ради, "проти" змін до Основного закону проголосували в цій фракції Наталія Новак, Олег Мусій, Богдан Матківський, Сергій Каплін та Єгор Фірсов.

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