Мусій написав заяву про вихід з "Блоку Петра Порошенка" (документ)
18:23, 31 серпня 2015Політика
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Мусій написав заяву про вихід із фракції.
Мусій вирішив залишити БПП / Фото УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Мусій виклав фотокопію відповідної заяви на ім'я голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.
У документі він повідомляє про вихід із фракції і просить його заяву розглянути на найближчому пленарному засіданні.
Як повідомляв УНІАН, 5 народних депутатів із фракції "Блоку Петра Порошенка" не підтримали в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.
Згідно з даними офіційного сайту Верховної Ради, "проти" змін до Основного закону проголосували в цій фракції Наталія Новак, Олег Мусій, Богдан Матківський, Сергій Каплін та Єгор Фірсов.
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