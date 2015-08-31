Із "БПП" 5 депутатів не підтримали зміни до Конституції

Згідно з даними офіційного сайту Верховної Ради, «проти» змін до Основного закону проголосували в цій фракції Наталія Новак, Олег Мусій, Богдан Матківський, Сергій Каплін та Єгор Фірсов.

Ще троє депутатів від «БПП» утрималися, 7 - не голосували. Відсутніх було – 13 депутатів фракції. «За» проголосували 115 депутатів "Блок Петра Порошенка".

Із фракції "Народний фронт" за децентралізацію проголосували 69 депутатів, «проти» 1 (Олександр Кірш). Не голосували – 2.

У фракція партії "Опозиційний блок" підтримали в першому читанні зміни до Конституції 38 депутатів.

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Із позафракційних «за» проголосували 13 депутатів, проти – 15.

Фракція партії "Об’єднання "Самопоміч" дала 5 голосів «за» децентралізацію (Ганна Гопко, Павло Кишкар, Вікторія Пташник, Остап Єднак, Вадим Кривенко). «Проти» проголосували 26 депутатів фракції.

Із групи "Партія "Відродження" 11 депутатів проголосували «за», утрималися – 2, не голосував -1.

Фракція Радикальної партії у повному складі (21 депутат) проголосувала проти внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

"Батьківщина" також не дала жодного голосу «за» цей законопроект. Зокрема, із 19 членів фракції «проти» проголосували 18 депутатів, 1 був відсутній.

Група "Воля народу" 14-ма голосами підтримала конституційний законопроект, проти – 1 депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 31 серпня, ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі.