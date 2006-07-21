Янукович конкретно знижуватиме податки

Лідер Партії регіонів, кандидат на посаду прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє переглянути принципи формування бюджету й провести податкову реформу.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Дело».

«Ми вирахуємо реальні цифри дефіциту, проаналізуємо прогнози прибуткової частини й прогнози макроекономічного розвитку. Ми не хочемо в жодному випадку допустити ілюзій хорошого життя. Як би не було складно й на які б непопулярні кроки нам би не довелося йти, ми це зробимо, а розрахунки робитимемо за принципом: живи як кишеня дозволяє», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Претендент на посаду прем`єр-міністра також зазначив, що «з першого дня роботи нового Кабміну буде продовжена глибока реформа податкової системи, початої в 2004 році». «Два останні уряди нічого не зробили (в області податкової реформи – УНІАН). Йтимемо виключно шляхом лібералізації податкової сфери, реально знижуватимемо податки, а не підвищуватимемо базу оподаткування в економіці, як це зробив минулого року уряд ТИМОШЕНКО. Податковий кодекс давно потребує оновлення, й цим питанням ми займемося відразу ж», - підкреслив він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що прибуткова частина бюджету перевиконується тільки за умов зростання економіки й сприяння світової кон`юнктури цьому процесу. «Оскільки наша економіка на 60% експортоорієнтована, ми повинні зробити все, щоб наші експортери знову відчули себе максимально комфортно. Якщо продовжувати політику зростання імпорту й падіння експорту, це призведе наш ринок до катастрофи, але ми зламаємо цю тенденцію», - впевнений лідер Партії регіонів.

За його словами, новий уряд має намір «шукати розумні важелі заборони імпорту» й повернутися до підтримки вітчизняного товаровиробника. «Зараз баланс порушено, й це глибока криза. Тому позитивне зовнішньоторговельне сальдо – одна з наших головних цілей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.