Росія вислала із Санкт-Петербурга консула України

Про це стало відомо УНІАН від компетентних джерел.

«Відповідно до статті 23 Віденської Конвенції про консульські зносини 1963 року, у зв'язку з діяльністю, несумісною зі статусом консульської посадової особи, оголошується персоною нон-грата і має залишити територію РФ впродовж найближчих 48 годин консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Федикович Ігор Павлович», - йдеться в документі, який надійшов українській стороні.

Документ підписаний 25 серпня.

За словами співрозмовника УНІАН, висилка українського дипломата зумовлена так званими діями взаємності після висилки консула РФ з Одеси.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня Міністерство закордонних справ України за матеріалами СБУ оголосило персоною non grata в. о. генерального консула Російської Федерації в Одесі. Відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини МЗС вручило російській стороні ноту з вимогою терміново залишити українську територію в.о. генконсула РФ в Одесі.

За словами голови СБУ Василя Грицака, рішення прийнято через несумісність його діяльності з дипломатичною, а також за порушення положень вищезгаданої конвенції.