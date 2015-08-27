МЗС засуджує дії Росії щодо Савченко та закликає світ посилити тиск на Москву

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує чергове рішення російської влади про продовження незаконного утримання української льотчиці, народного депутата Надії Савченко під вартою до 30 вересня 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

"Сприймаємо таке рішення виключно як цілеспрямований заангажований крок, який не має під собою жодних правових підстав. Політично вмотивована судова розправа над громадянами України Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком і сьогоднішнє рішення суду РФ щодо утримання під вартою народного депутата України, члена Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Надії Савченко, яка користується відповідними імунітетами, є свідченням триваючого в Росії правового свавілля", - підкреслюється в заяві.

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В МЗС наголосили, що безпідставне відхилення російськими судовими органами аргументованих доказів захисту Савченко щодо її невинуватості ставить під сумнів можливість подальшого об’єктивного, прозорого та неупередженого розгляду її справи.

МЗС України засуджує протиправні дії Російської Федерації щодо Савченко та закликає міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію з метою звільнення Савченко та інших громадян України, яких Москва зробила політичними заручниками своєї агресії.

Як повідомлялося, 27 серпня 2015 року Московський міський суд відхилив скаргу адвокатів Савченко щодо зміни запобіжного заходу і залишив у силі судове рішення про утримання її під вартою до 30 вересня 2015 року.