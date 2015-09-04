Місія ЄС через місяць надасть Україні рекомендації щодо лібералізації візового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив журналістам.

"Щойно завершилася моя зустріч із технічною місією Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму з Україною. Через місяць місія офіційно надасть свої рекомендації, й остаточний звіт повинен бути в грудні цього року. Це була остання місія в цьому році, тому їхній звіт і їхні рекомендації є вкрай важливими для того, щоб Україна отримала безвізовий режим", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, експертні місії Євросоюзу з оцінки виконання зобов'язань України для запровадження безвізового режиму працюватимуть в Україні у вересні-листопаді цього року.

18 серпня президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером заявив, що Україна передала Єврокомісії звіт про виконання Плану дій з лібералізації візового режиму й очікує на позитивну рекомендацію щодо запровадження безвізового режиму.

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У відповідь Юнкер запевнив, що Європейська комісія виконає свою частину зобов’язань і на основі оцінки досягнутого Україною прогресу до 15 грудня представить відповідні рекомендації на розгляд держав Європейського Союзу.

Діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.