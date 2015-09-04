Глави МЗС країн Євросоюзу неформально обговорять стосунки з Росією

Про це перед початком засідання, яке розпочалося у п'ятницю в Люксембурзі, сказала Високий представник ЄС з питань зовнішньї політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Сьогодні я можу сказати: ми не повинні забувати про те, що відбувається на Сході і в наших cхідних сусідів. Саме тому ми поведемо вільне, з поглядом у майбутнє, обговорення наших відносин з Росією, наші відносини і підтримку наших друзів на Сході, починаючи, і очевидно, з України, але також Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану та Вірменії", - сказала вона.

Могеріні також зазначила, що "у спекотні часи української кризи" ЄС не повинний забувати, що відбувалося в Лівії, Сирії та на Близькому Сході.