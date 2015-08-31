Могеріні назвала "важливим кроком" голосування за зміни до української Конституції

Про це йдеться у заяві, поширеній в понеділок у зв'язку з відповідним голосуванням в Верховній Раді.

"Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді конституційних поправок, пов'язаних з децентралізацією, є важливим кроком, який відкриває шлях до істотної передачі повноважень з центрального рівня в регіони та громади, збільшуючи паралельно підзвітність територіального самоврядування своїм виборчим округам. Поправки також будуть сприяти реалізації Мінських домовленостей", - заявила Могеріні.

Високий представник зазначила, що ЄС розраховує на ухвалення цих поправок в остаточному читанні пізніше у цьому році, а також на продовження роботи над конституційними поправками, пов'язаними з судовою системою, беручи до уваги рекомендації Венеціанської комісії.

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"Насильство не може поставити під загрозу цей процес. Сьогоднішні події дуже тривожні. Ми висловлюємо співчуття родині загиблого співробітника правоохоронних органів та наші найглибші співчуття постраждалим в результаті вибуху під час демонстрації перед будівлею Верховної Ради", - наголосила вона.

Могеріні висловила переконання, що Україна буде "впевнено стояти на шляху подальших реформ, як інституційних, так і економічних, а також проведе всебічну реформу поліції і правоохоронної системи, щоб гарантувати по всій країні громадський порядок та безпеку".

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні схвалила у першому читанні президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

"За" проголосували 265 народних депутатів.