Партія "Відродження" візьме участь у місцевих виборах

14:20, 05 вересня 2015
Політика
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5 вересня відбувся VI позачерговий з’їзд політичної партії "Відродження". Делегати ухвалили рішення про участь політичної сили у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

УНИАН

"Ми бачимо втрачені надії на соціальну справедливість, проїдання кредитів і не бачимо жодної ефективної реформи. Ми розуміємо, що треба підніматися - треба відроджувати економіку, соціальний захист і надію людей на своє майбутнє", - наголосив під час виступу голова політичної партії "Відродження" Віктор Бондар.

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"Київ завжди буде намагатись зберегти собі більше повноважень. Зараз це яскраво демонструє нинішня влада. Ми вважаємо, що країні потрібна справжня децентралізація і саме місцеві громади мають стати основою майбутнього відродження України. В першу чергу необхідно значно посилити фінансову базу роботи органів місцевого самоврядування, ми маємо для цього відповідні конкретні пропозиції. Чекати, що Київ проведе реформи - не варто. Громадам потрібно самостійно формувати владу на місцевих виборах і починати відроджувати Україну", - додав лідер партії "Відродження".

"Ми плануємо висунути більше 10 тисяч кандидатів в депутати різних рівнів,  кандидатів в мери міст та сільських голів. І протягом вересня сформуємо та представимо громадам регіональні команди відповідальних та небайдужих людей. Для цього вже сьогодні в більшості регіонів ми застосовуємо абсолютно новий підхід до відбору кадрів та проводимо народний праймеріз. Кандидатів в депутати рекомендують безпосередньо люди, а не партії", - зазначив голова Політичної Ради партії "Відродження" Віталій Хомутиннік.

Під час з’їзду також були затверджені основні програмні засади партії "Відродження" на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

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