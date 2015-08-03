Парламент Італії завершить ратифікацію асоціації Україна-ЄС у вересні

Про це йдеться у повідомленні Інформаційного управління Верховної Ради України щодо візиту членів депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Італійською Республікою до Рима.

Представники групи провели низку зустрічей з італійськими колегами: депутатами, сенаторами та урядовцями, у тому числі, з сенатором, членом Комісії у закордонних справах Сенату Італії Франческо Вердуччі, призначеним доповідачем у Сенаті з питання ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС.

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Згідно з інформацією української депутатської групи, в Комісії в закордонних справах Сенату Парламенту Італійської Республіки розгляд питання ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС завершився підтримкою. Наступним етапом буде узгодження на засіданні голів фракцій дати внесення питання щодо ратифікації Угоди до Сенату.

«Зважаючи на те, що ратифікація Угоди про асоціацію України з ЄС Палатою депутатів Італії відбулася 11 червня, розгляд питання в Сенаті заплановано на вересень», - зазначається у повідомленні.