Суд в Одесі дозволив внести заставу двом учасникам "ПС", підозрюваним у викраденні депутата

Про це у Facebook написала заступник керівника центрального інформаційного відділу «Правого сектора» Варвара Черноіваненко.

Запобіжний захід суд змінив ввечері 10 вересня.

Як зазначила Черноіваненко, Стерненко і Демчук поки залишаються в СІЗО, оскільки у «Правого сектора» немає грошей на заставу.

«Вони перебуватимуть за ґратами до тих пір, поки не буде внесено суму застави. Так вирішив суд. На жаль, у нас немає цих грошей. Тому ми звертаємося до всіх, кому небайдужа доля наших хлопців, із проханням про допомогу», - написала Черноіваненко.

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Сума застави для Стерненка визначена в розмірі 60,9 тис. грн, для Демчука - 48 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня начальник Головного управління МВС в Одеській області Георгій Лорткіпанідзе повідомив, що в Одесі за підозрою у викраденні місцевого депутата затримано лідерів обласної та районної організацій «Правого сектора».

За даними відділу зв'язків із громадськістю обласного главку, слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, за фактом нападу на депутата районної ради та його викрадення.

Як встановило слідство, двоє чоловіків 22 і 36 років, старший з яких раніше був судимий, викрали депутата, перевезли його до Одеси, де вимагали, щоб він відмовився від своїх депутатських повноважень. Як стверджують у міліції, зловмисники утримували депутата в підвальному приміщенні, де завдавали йому тілесних ушкоджень.

8 вересня ввечері Приморський райсуд Одеси заарештував на 2 місяці куратора Комінтернівського «Правого сектора» Демчука і лідера Одеської обласної організації «Правого сектора» Стерненка, підозрюваних у викраденні депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича. Обидва заарештованих свою провину не визнають.