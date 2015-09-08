У Одесі суд заарештував координатора "Правого сектору", підозрюваного у викраденні депутата

Як передає кореспондент УНІАН, дану міру суд визначив сьогодні ввечері.

Демчук свою провину заперечує, стверджуючи, що потрапив «під роздачу», оскільки раніше був неодноразово судимий, у тому числі, за підробку документів.

Дане рішення ухвалив суддя Віктор Іванов, який також сьогодні ввечері виніс вердикт про арешт лідера місцевого «Автомайдану» Євгена Резвушкіна, який підозрюється у нападі на прокурора, на охорону будівельного об'єкта і т. д.

Суд не визначив заставу ні Резвушкіну, ні Демчуку.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері Приморський районний суд Одеси заарештував на 2 місяці лідера місцевого Автомайдану Євгена Резвушкіна.

27 травня Апеляційний суд Одеської області розглядав апеляцію захисника громадянина, підозрюваного в сепаратизмі. Після засідання громадські працівники погрожували співробітнику прокуратури фізичним насильством у зв'язку з нібито не належним виконанням службових обов'язків, намагалися кинути в сміттєвий бак, пошкодили форму. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.345 КК. У нападі на прокурора підозрюється лідер місцевого «Автомайдану» Євген Резвушкін.

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Також за рішенням Приморського суду затримані лідер одеського «Правого сектора» і куратор Комінтернівського «Правого сектора» за підозрою у скоєнні нападу на депутата і його викраденні.