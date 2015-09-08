В Одесі затримано лідерів "Правого сектора" і "Автомайдану", які брали участь у штурмі "замку" Ківалова

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова одеської обласної міліції Гіоргі Лорткіпанідзе.

"В рамках проведення слідчих заходів Євген Резвушкін, лідер Одеського "Автомайдану", був запрошений за повісткою до слідчого управління для оголошення підозри у вчиненні злочинів. Йому інкримінується: хуліганство й погрозу або насильство щодо працівника правоохоронних органів. В даний час вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу", - написав він.

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При цьому голова одеської обласної міліції Гіоргі Лорткіпанідзе зазначив, що за рішенням Приморського суду затримано лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка і куратора Комінтернівського "Правого сектора" Руслана Демчука для оголошення підозри у вчиненні нападу на народного депутата України і його викрадення.

"Якою буде міра запобіжного заходу для цих громадян - вирішить суд", - зазначив Лорткіпанідзе.

При цьому сам Стерненко раніше написав у соціальній мережі, що у нього проводиться обшук.

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У свою чергу заступник керівник центрального інформаційного відділу "Правого сектора" Варвара Черноіваненко зазначила, що Сергій Стерненко знаходиться у міліції.

"Точна інформація: Сергій Стерненко зараз знаходиться в УБОЗ за адресою Одеса, вул. Осипова, 23. Прошу всіх підтягуватися туди", - написала вона.

Як повідомляє "Новий час", затримані активісти "Автомайдану" і "Правого сектора" брали участь у "захопленні" маєтку народного депутата Сергія Ківалова відомого як "палац Гаррі Поттера".

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня активісти увірвалися в Будинок прийомів Міжнародного гуманітарного університету, підконтрольного Ківалову.

В Одесі цей будинок на березі Чорного моря називають «Замок Гаррі Поттера».

На фотознімках, викладених у соцмережах на шпальтах «Автомайдан-Одеса» і «Рада громадської безпеки», відображені активісти в особняку, внутрішній інтер'єр, який вражає розкішшю, є тенісний корт, а також – зламані ворота, що ведуть на території комплексу.

На місце прибули правоохоронці, які видворили активістів за територію Будинку прийомів і стали живим ланцюгом перед входом.

Разом з тим у відділі зв'язків з громадськістю регіонального главку МВС заявили, що активісти увірвалися в «садибу одного з народних депутатів України».