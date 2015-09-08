Ще одна петиція до президента набрала понад 25 тисяч підписів

Документ, який розміщено на сайті глави держави, пропонує призначити Михаїла Саакашвілі прем'єр-міністром України.

Слід зазначити, що у відповідності діючого регламенту, розгляд громадського звернення має здійснюватися невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

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Як повідомлялося, на офіційному сайті глави держави розмістили електронну петицію з вимогою призначити голову Одеської облдержадміністрації, екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі прем'єр-міністром України.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав Указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, та дав старт роботі відповідного сайту.