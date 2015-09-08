Ще одна петиція до президента набрала понад 25 тисяч підписів
Вже третя петиція до президента України набрала більше 25 тисяч підписів.
Документ, який розміщено на сайті глави держави, пропонує призначити Михаїла Саакашвілі прем'єр-міністром України.
Слід зазначити, що у відповідності діючого регламенту, розгляд громадського звернення має здійснюватися невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
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Як повідомлялося, на офіційному сайті глави держави розмістили електронну петицію з вимогою призначити голову Одеської облдержадміністрації, екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі прем'єр-міністром України.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав Указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, та дав старт роботі відповідного сайту.