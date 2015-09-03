На сайті президента збирають підписи за призначення Саакашвілі прем'єром

Петиція №22/001606-еп була подана 1 вересня.

"Вимога призначити Саакашвілі прем'єр-міністром України. Нехай людина проведе нарешті в Україні реформи. Досить терпіти корупцію і затягування реформ", - сказано в документі.

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Під електронною петицією вже підписалися 1 450 тис. осіб з необхідних 25 тисяч. На збір підписів виділено 90 днів.