Семенюк: Тимошенко готує нову атаку на ФДМУ

Заява прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що Одеський припортовий завод буде проданий, незважаючи на указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про зупинку його приватизації, свідчить про те, що уряд готує нове захоплення Фонду держмайна незаконним способом.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ з посиланням на голову Фонду Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

"Робити такі заяви, які сьогодні робить уряд, можуть тільки люди, які не відповідають за свої слова і дії", - підкреслила вона.

«Продати завод без Фонду держмайна абсолютно неможливо. Я на виконання указу Президента видала наказ про скасування конкурсу з продажу акцій ОПЗ, і змінювати своє рішення я не збираюся, як і йти на порушення законодавства в питанні продажу ОПЗ», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО 23 квітня заявила, що конкурс з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону може бути перенесений на тиждень.

"Думаю, перенесемо дату проведення конкурсу на тиждень. Але це пов`язано тільки з тим, що не всі претенденти зареєструвалися в Антимонопольному комітеті", - сказала вона.

11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, який виставляється на конкурс - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, необхідні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна України запросили 16 компаній.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Президент також звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.