Ющенко надав Семенюк силову підмогу?

Будинок Фонду державного майна переданий під охорону Управління Державної охорони (УДО).

Як повідомляють джерела "Української правди" працівники спецпідрозділу "Титан", що охороняли будинок до цього, відкликані за наказом Міністерства внутрішніх справ.

Згідно законодавству, перелік об’єктів, що підлягають охороні працівниками УДО визначає президент України.

Бійці УДО приступили до виконання своїх обов’язків вчора о восьмій годині вечора.

Як відомо, розпорядженням Кабміну Семенюк відсторонена від виконання обов’язків. Водночас це рішення уряду зупинено двома указами президента.