Кличко обіцяє дотягнути Київ до рівня Праги чи Копенгагена

Кандидат на посаду міського голови Києва Віталій КЛИЧКО сьогодні представив свою команду і Стратегію розвитку Києва «Обличчям до киян».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, пріоритетом у діяльності своєї команди після виборів В.КЛИЧКО назвав проведення системних реформи у місті та покращення життя киян.

За його словами, Київ і досі не має стратегії розвитку, тому в Блоці Кличка була розроблена програма розвитку столиці на 20 років, яка передбачає вирішення основних проблем міста.

"У нас катастрофічні проблеми з заторами, з інженерними комунікаціями та з якістю житлово-комунальних послуг. По кожній з подібних проблем ми маємо рішення, ми пропонуємо конкретні механізми виведення міста з системної кризи", - сказав В.КЛИЧКО.

Він переконаний, що реалізація програми «Обличчям до киян» дозволить Києву наблизитись до таких міст як Прага чи Копенгаген.

Кандидат у мери зазначив, що до своєї команди він запрошував людей за двома основними принципами: високі моральні якості та професіоналізм. "Вони несуть відповідальність перед кожним киянином і переді мною", - наголосив В.КЛИЧКО.

Він, зокрема, зазначив, що Дмитро АНДРІЄВСКИЙ у його команді відповідатиме за бюджетну та інвестиційну політику, Наталія НОВАК – за реалізацію соціальної та гуманітарної політики у місті, Анатолій КОВАЛЕНКО – за екологічну безпеку киян та посилення ролі громад міста, Іван ПЛАЧКОВ – за питання енергетичної політики та ключові питання життєдіяльності столиці.

Довіреними особами В.КЛИЧКА стали фінансист Ігор ЮШКО, колишній керівник Національного центрального бюро Інтерполу, народний депутат Кирило КУЛИКОВ і відомий філософ, академік Мирослав ПОПОВИЧ.