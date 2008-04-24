Ющенко подарував журналістам косівські писанки

Президент побажав Божого благословіння

Усі журналісти, які прийшли на щоквартальну прес-конференцію Президента України, отримали від його імені великодні подарунки: косівські писанки, цукерки і вітальні листівки. Як повідомляє кореспондент УНІАН, Віктор Ющенко побажав працівникам ЗМІ Божого благословіння, родинного щастя і міцного здоров`я. Прес-конференція глави держави має розпочатися о 18.00.

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