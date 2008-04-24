Карасьов: ми маємо владу котів і кішечок

Директор Міжнародного інституту демократії Сергій ТАРАН переконаний, що потрібно розробити механізми впливу виборців на партійні списки.

Про це він сказав в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.

Він вважає, що мажоритарна система виборів поверне Україну до масштабних проявів корупції під час виборчого процесу.

«Мажоритарна система має набагато вищий рівень корупції. Адже коли депутат самостійний і незалежний, основним елементом у спілкуванні з виборцем буде гречка, а не певна ідеологія чи система», – сказав С.ТАРАН.

На його думку, небезпекою мажоритарної системи та загрозою для справжнього волевиявлення громадян є матеріальна складова.

«Згадаймо вибори на початку 90-х років. Тоді фактично мажоритарна система дуже серйозно сприяла так званому патронажу або клієнтелизму, коли виборці голосують не за ідеологію, а за матеріальні блага, які дає кандидат. Це математично вирахувано – чим менше округ, тим вищий рівень корупції», – сказав С.ТАРАН.

У зв’язку з чим політолог вважає, що повернення до мажоритарної системи «в чистому вигляді» є для України дуже шкідливим.

С.ТАРАН зазначає, що одним з варіантів може бути впровадження змішаної системи виборів, коли партія висуває свого кандидата, а виборці уже голосують за цього кандидата.

«В такому разі партія несе за нього політичну відповідальність, і кандидат уже просто вимушений, окрім «гречки», говорити про ідеологію і партійну програму. Тобто балотуватися можна тільки від партії, але голос віддається за конкретну людину», – пояснює він.

С.ТАРАН зазначив, що зміна виборчої системи в Україні у найближчий час однозначно вимагає змін.

«Зараз потрібні механізми, котрі давали б можливість виборцям впливати на формування партійних списків або на порядок розміщення людей у цих списках. Способів знайти ці механізми може бути 20, 25, 50, але це питання вимагає окремої ґрунтовної розробки. Це має бути окрема концепція», – наголошує він.

В свою чергу, політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що повернення від більш прогресивної системи партійного представництва і партійного правління до індивідуального мажоритарного не потрібне для України.

“Сьогодні має настати епоха дисциплінарно-партійного парламенту і політико-партійного представництва», – сказав В.КАРАСЬОВ.

Як зазначає експерт, «при цьому партійне правління повинно базуватися на реальних потужних політичних партіях, котрі спираються на три основних чинники – ідеологія і колективна ідентичність, ієрархія і лідерство, інтелектуально-клубні засади».

За словами В.КАРАСЬОВА, Україні потрібно від «номінально-декоративного» і формального політико-партійного представництва і правління переходити до реального правління.

«А для цього потрібно відкривати списки. Тому що сьогодні партії – це такі символічні кнопки, завданням яких є структурувати доступ до влади тих чи інших груп політиків чи політичних команд з лобістськими прагненнями та корпоративними інтересами», - сказав він.

На думку політолога, відкриття партійних списків та наповнення партій ідейним змістом дасть змогу перейти до реального партійного представництва і утвердити реальну партійно-політичну відповідальність за вироблення, реалізацію та репродукцію економіко-політичного курсу.

«При закритому варіанті списків суспільство фактично отримує в парламенті «кота в мішку», і в результаті чого ми маємо владу котів і кішечок. Замість цього партії повинні представити виборцям реальних лідерів, котрі є популярними політиками та сильними особистостями», – вважає В.КАРАСЬОВ.